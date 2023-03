Fagioli-Gatti, la Juve nel destino: da avversari in C a compagni vincenti

Fagioli e Gatti , da avversari a compagni di squadra in due sole stagioni. Ebbene sì, una curiosità particolare soprattutto vedendo quello che stanno facendo i due ragazzi con la maglia della Juventus in Serie A . Una crescita importante per i due ragazzi che si affrontavano in uno Juventus U23-Pro Patria nel girone A di Lega Pro.

Fagioli-Gatti, da avversri a compagni alla Juve

Se da una parte c'è chi già faceva parte dell'orbita Juve, ovvero Nicolò Fagioli, dall'altra c'è il simbolo di una visione più ampia dello scouting, Federico Gatti. Il centrocampista ha fatto il suo percorso con la seconda squadra fino ad arrivare a essere uno degli inamovibili di Allegri, segnale di ultieriore conferma del progetto Next Gen. Il difensore ha una storia ben più particolare visto che, prima di calcare i campi della C, ha fatto la gavetta tra Eccellenza e un lavoro extra calcio da manovale nei cantieri come muratore.

Un percorso simile poi negli ultimi anni. La Serie C, poi la stagione in cadetteria e ora la maglia della Juventus condivisa e portata in alto a suon di prestazioni. Ultima contro l'Inter dove i due ragazzi sono stati tra i migliori in campo della formazione di Allegri. Gatti con la sua grinta e le sue chiusure, ha ricordato in un certo senso l'ex Chiellini, mentre Fagioli non sta facendo rimpiangere l'assenza di Pogba. Da avversari in quel freddo 6 dicembre 2020 a compagni nella notte magica di San Siro del 19 marzo 2023: due anni fatti di lavoro e crescita per prendersi la maglia della Juventus.