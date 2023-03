Lo sport per la Giornata mondiale dell'acqua

TORINO - Si celebra domani la Giornata mondiale dell'acqua. Per assicurare acqua pulita e servizi igienico-sanitari adeguati a quante più persone possibile, Oxfam Italia - organizzazione umanitaria che si batte contro l’ingiustizia di povertà e disuguaglianza - ha lanciato la campagna di raccolta fondi “Dona acqua, salva una vita”. Ancora oggi nel mondo 1 persona su 4 non ha accesso a fonti d’acqua pulita per bere o lavarsi. Metà della popolazione mondiale - oltre 3,6 miliardi di persone - non può contare su servizi igienico sanitari adeguati. Nei paesi colpiti da conflitti, disastri naturali o crisi climatica, la mancanza di acqua moltiplica le vittime, esponendo le popolazioni a epidemie come colera, Covid o tifo. L’acqua sporca o insicura può essere fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come Siria, Yemen o Ucraina, colpendo particolarmente bambini e donne. In Etiopia sono milioni gli sfollati in fuga da conflitti locali e da una siccità senza precedenti, che affligge tutta l’Africa orientale, dove non piove da cinque anni. Testimonial sportivi della campagna sono Barbara Bonansea, attaccante della Juventus e della nazionale italiana femminile, Fabio Quagliarella, giocatore simbolo della Sampdoria, e Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, Filippo Magnini (2 volte campione mondiale dei 100 sl) e Amaurys Pérez (argento olimpico con la nazionale italiana di pallanuoto a Londra 2012). Con loro, nella campagna di raccolta fondi sono impegnati anche vari personaggi della tv: Ilaria D’Amico, Caterina Balivo, Camila Raznovich e Pino Strabioli.