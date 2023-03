Incredibile, Inter-Juventus di nuovo un 26 aprile, 25 anni dopo il 1998…

TORINO - Sembra quasi fatto apposta, come se il destino avesse deciso di divertirsi e creare le giuste condizioni per corsi e ricorsi storici che hanno fatto epoca. Già, perché 25 anni dopo il derby d'Italia tra Juventus e Inter passato alla storia per il celebre contatto Iuliano-Ronaldo, si giocherà la stessa identica partita (seppur a stadi invertiti) e nello stesso identico giorno, nel match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dal 26 aprile 1998 al 26 aprile 2023, un quarto di secolo di distanza che però non ha affatto cambiato tensioni e rivalità, né il ricordo di quanto accaduto all'epoca, rievocato proprio nei giorni scorsi dal portiere nerazzurro di quella partita, Gianluca Pagliuca. Quest'ultimo ha infatti rivelato di aver colpito con un pugno sul fianco l'arbitro Ceccarini nel marasma che si era generato dopo l'assegnazione del calcio di rigore in favore dei bianconeri.