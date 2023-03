Juve, Ferrero ribadisce la linea: "Ci difenderemo con tutte le forze"

La stella polare: la Juve si difende con tutte le forze

L’occasione si è rivelata propizia per i convenevoli di rito con Maurizio Paniz, presidente dell’associazione parlamentare dedicata a Giovanni e Umberto Agnelli, ma anche per ribadire la stella polare che intende perseguire la Juventus in questo momento storico così delicato e singolare per il club. «Ci difenderemo nelle sedi competenti con tutte le nostre forze – ha assicurato Ferrero a Roma, in riferimento alle vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo i bianconeri –. Vale quello che abbiamo già detto in occasione dell’incontro con la squadra: la società deve fare la sua parte nelle aule di giustizia, i giocatori sono chiamati a rispondere sul campo. Proprio come stanno facendo».