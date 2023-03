Stefano Tacconi lascia l'ospedale, il figlio Andrea: "Strada ancora lunga"

Stefano Tacconi lascia l'ospedale: buone notizie quindi per l'ex calciatore della Juventusi, che il 22 aprile dello scorso anno è stato colpito da una emorragia cerebrale . L'ex portiere bianconero ha lasciato l'Azienda Ospedaliera di Alessandria , così come comunicato dalla stessa e dal figlio Andrea sui social.

Il comunicato stampa

Nel post condiviso dal figlio di Tacconi si leggono le parole del dottor Luca Perrero, Direttore di Neuroriabilitazione: "Il percorso di Stefano Tacconi è stato sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio e cognitivo". Ha proseguito con: "Sicuramente la tenacia, l'impegno, l'umore e la notevole prestanza fisica hanno facilitato il recupero, che in questi mesi ha visto un lavoro costante su tutti i piani". Tacconi "mangia di tutto e in modo autonomo" e "ha recuperato dal punto di vista fisico e dell'autoironia, ricordando molti aneddoti legati alla carriera". La famiglia di Tacconi ha aggiunto nel comunicato: "In pieno accordo con i professionisti del presidio, proseguiremo il percorso riabilitativo in una struttura più vicina a casa, ma non dimenticheremo mai Alessandria e le splendide persone che ci hanno accompagnato in questo anno".