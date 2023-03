Juve, Di Maria si gode l'Argentina, svela il futuro e consiglia un giovane

“Vedere la gente così è fantastico. La follia della gente mi ha impressionato, quello che è accaduto con Messi al ristorante è incredibile. Tutti ci chiedono i biglietti. È molto bello per noi, speriamo che domani sia una bella giornata, una festa, che fuori sia tutto tranquillo. Siamo ansiosi di vivere quello che ci aspetta domani. L’importante però è stato il 18 dicembre grazie a Leo. Domani sarà una qualcosa di pazzesco come quando siamo tornati qui dopo il mondiale”. Sono le parole di Angel Di Maria, in zona mista, dopo l'allenamento con l'Argentina.