Juventus, Chiné e manovra stipendi: la prossima settimana è cruciale

Udienza preliminare dell’Inchiesta Prisma, ma non soltanto. La prossima settimana, infatti, segnerà uno snodo importante anche sul fronte della giustizia sportiva, in attesa – naturalmente – che in data 19 aprile si pronunci sul -15 anche il Collegio di Garanzia dello Sport. Il procuratore federale Giuseppe Chiné è alle prese con un secondo filone d’indagine, quello che riguarda una vasta area istruttoria: dalle ormai celebri “side letter”, accordi che sarebbero stati conclusi dalla Juventus con propri i calciatori fuori dai canali istituzionali, alle partnership sospette con altri club professionistici, che potrebbero di conseguenza risultare coinvolti. Proprio come i calciatori stessi, d’altronde, qualora avessero firmato documenti fuori dalle procedure consentite e, dunque, senza un successivo deposito in Lega e in Federcalcio. Chiné avrebbe dovuto chiudere il fascicolo già nel corso del mese di gennaio, ma ha fatto ricorso alla doppia possibilità concessa dai codici: in seguito a una prima proroga di 40 giorni, ne ha infatti chiesta e ottenuta una seconda presso la Procura Generale dello Sport della durata di ulteriori 20 giorni. La cui scadenza, a questo punto, è davvero imminente: entro l’inizio della prossima settimana, infatti, il procuratore dovrà chiudere il fascicolo, tenuto una seconda volta aperto successivamente all’invio, da parte dei pm della Procura di Torino, di una serie di nuovi atti inerenti l’Inchiesta Prisma.