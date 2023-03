Juventus, Allegri al lavoro senza i nazionali: calciotennis e partitella

TORINO - "Dopo la ripresa di mercoledì 22 marzo, Juventus di nuovo in campo per continuare il lavoro durante la pausa per gli impegni delle Nazionali. I bianconeri, ovviamente privi dei giocatori convocati dalle rispettive selezioni, si sono ritrovati al mattino al JTC". Con questa nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero rende noto che - seppur 'saccheggiata' dai tanti calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive rappresentative, la rosa ha svolto l'allenamento odierno alla Continassa agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri.