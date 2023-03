Ravanelli, la Juventus, l’Inter e lo Sporting Lisbona: l’intervista

Il pensiero di chi, la Juventus, la ama ancora. Fabrizio Ravanelli, a margine della presentazione a Perugia del libro di Fabrizio Castori, ha detto la sua sul finale di stagione della squadra di Allegri: “Non ho la sfera magica, speriamo che possa continuare come in queste ultime partite - le parole di Penna Bianca - Ci auguriamo che riesca a raggiungere i suoi obiettivi, soprattutto la Champions. Molto dipenderà dalla sentenza. Se saranno restituiti i 15 punti credo che avrà tutta la possibilità per centrare la Champions altrimenti sarà veramente dura”. C’è anche una Juventus che lotta su altri due fronti: “In Coppa Italia avrà un cliente molto scomodo che è l’Inter, in semifinale saranno due partite molto tirate - ha continuato Ravanelli - Si deciderà sui piccoli dettagli. Europa League? Lo Sporting Lisbona è una squadra tosta, uscita dalla Champions per errori individuali e non di collettivo. Ha eliminato l’Arsenal, sarà un banco di prova molto duro. -15? Sono fiducioso, ci credo”.