Juventus, da Huijsen a Yildiz: il tris di 17enni che punta già Allegri

Nessuna squadra, in Serie A, utilizza i giovani forgiati dal proprio vivaio quanto la Juventus. Ma se Miretti e Fagioli rappresentano i sorrisi di oggi, nuovi raggi di sole sono già pronti a rischiarare i futuri orizzonti del club bianconero. Gli ultimi mesi, in particolare, hanno portato alla ribalta tre talenti che... corrono veloce. Dean Huijsen, Joseph Nonge Boende e Kenan Yildiz, in rigoroso ordine alfabetico, sbandierano infatti con orgoglio una carta d’identità che evidenzia 2005 alla voce anno di nascita: figurerebbero come sotto età nel campionato Primavera, invece di recente hanno già mostrato le proprie qualità, tra i professionisti, in Next Gen.