Juve, qui Continassa: la verità sulle condizioni di Chiesa, Pogba e Miretti

Tempo di bilanci settimanali per Allegri, che questa mattina ha diretto alla Continassa l'ultimo allenamento prima dei tre giorni di riposo accordati ai giocatori che non hanno dovuto rispondere alla chiamata delle Nazionali. E la seduta odierna ha restituito al tecnico la freschezza e l'entusiasmo di Miretti . Il centrocampista forgiato nella cantera, limitato negli ultimi giorni da un problema agli adduttori, ha infatti lavorato parzialmente in gruppo, candidandosi così a un posto nella lista dei convocati alla ripresa del campionato contro il Verona tra una settimana. Non è scontato, invece, che recuperi Bonucci : il capitano è rientrato dal ritiro dell'Italia di Mancini, dove non aveva svolto alcun allenamento in gruppo, e anche a Torino si è limitato a palestra e terapie.

Chiesa e Pogba

Nell'elenco dei giocatori acciaccati, che in questi giorni potrebbero comunque varcare i cancelli della Continassa per proseguire nella loro tabella di recupero, figurano naturalmente anche Chiesa e Pogba, che in mattinata hanno svolto un lavoro individuale. L'azzurro a inizio settimana si sottoporrà a nuovi accertamenti in Austria, dal professor Fink, per il fastidio ai tendini che ne sta influenzando il rendimento, in cerca di rassicurazioni sul proprio stato di salute: le ginocchia, quella operata al crociato e quella sollecitata da un brutto movimento contro il Friburgo, non hanno lesioni. Il francese prosegue invece lungo il proprio percorso per smaltire anche l’ultima noia muscolare. Al ritorno in campo della squadra, il 1° aprile, il primo dovrebbe esserci, anche se soltanto per uno spezzone. Il secondo, invece, ancora no.