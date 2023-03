Juve Academy, Barzagli protagonista del family day ad Abu Dhabi

Questo il comunicato della Juventus: "Il 17 marzo 2023 la splendida New York University di Abu Dhabi è stata teatro di un evento speciale. Un “Family Day” all’insegna del calcio e con un ospite d’eccezione: Andrea Barzagli. Si tratta del primo Family Day dell’Academy di Abu Dhabi, dedicato a bambini e ragazzi iscritti all’Academy stessa. L’evento si è svolto interamente in campo, con la partecipazione di più di 140 giocatori impegnati in un torneo e 300 genitori in tribuna a condividere le emozioni dei propri figli. Ad aprire l’evento il saluto di AndreaBarzagli, seguito poi da quello dell’ambasciatore italiano ad Abu Dhabi e del partner dell’Academy. Barzagli, poi, ha partecipato alle attività di campo, intrattenendosi con tutti i gruppi impegnati nelle varie partite e dando a tutti i bambini, dai più grandi ai più piccoli, consigli e suggerimenti che, sicuramente, non dimenticheranno mai. Al termine della giornata proprio Barzagli ha consegnato una medaglia a ciascun iscritto, con annessa foto ricordo. Si tratta del primo passo dell’Academy verso un'espansione ad Abu Dhabi nella prossima stagione".