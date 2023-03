Juventus, Locatelli elogia Di Maria: "Con noi non c'entra niente"

"Ci sono tanti giocatori da cui ho appreso. Ce n'è uno che non c'entra niente con noi, che è Di Maria. Lui fa un altro sport". Così Manuel Locatelli, nella diretta Twitch con il canale ufficiale della Juventus, loda il compagno di squadra. Il Fideo, dopo la partenza col botto all'esordio ufficiale contro il Sassuolo con gol e assist, ha dovuto fare i conti prima con l'infortunio agli adduttori e poi al bicipite femorale. Il trionfo mondiale con l'Argentina in Qatar, però, ha restituito ad Allegri un altro Di Maria, il solito Di Maria. L'ex Real Madrid e Psg, infatti, ha trascinato i bianconeri soprattutto in Europa League, dove ha messo a segno una tripletta nel ritorno dei playoff contro il Nantes e la rete che ha permesso alla Vecchia Signora di aggiudicarsi il primo round dell'ottavo di finale contro il Friburgo (al rientro dal Qatar ha segnato anche in campionato contro Napoli, Atalanta e Spezia).