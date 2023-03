Allegri, domenica senza Juve ma la cavalla Estrosa arriva terza

Estrosa, la cavalla di Massimiliano Allegri, si è classificata al terzo posto al Premio Torricola (montepremi 31mila e 900 euro). All'ippodromo delle Capannelle, alla quarta gara di giornata, iniziata alle 16.25, la cavalla del tecnico della Juventus, con il numero uno, partiva dalla corsia centrale. Solito drappo amaranto in onore della sua città, Livorno, il fantino Dario Di Tocco ha chiuso alle spalle di Dario Vargiu, alla conduzione di Shavasana, numero cinque e, ironia della sorte, con drappo bianconero. Al secondo posto, invece, si piazza Marco Ghiani, numero sette, con The Dams. Domenica senza calcio per Massimiliano Allegri che, però, si gode il terzo posto della sua Estrosa a Capannelle.