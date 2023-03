Juve-Prisma, si parte: il primo punto sarà la competenza territoriale

Appuntamento alle 9.30 di questa mattina nell’aula del Gup Marco Picco per l’udienza preliminare del processo sui conti della Juventus. Si entra quindi nel vivo della giustizia ordinaria anche se sarà soltanto una fase interlocutoria: il primo atto sarà quello di accertare il regolare rituale di convocazioni delle parti , con il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e il sostituto Mario Bendoni a sostenere l’accusa e gli avvocati della dodici persone rinviate a giudizio, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved, l’ex dg Fabio Paratici e l’ex ad Maurizio Arrivabene , oltre alla stessa società bianconera in qualità di persona giuridica, a rappresentare la difesa. In aula il pool di magistrati che ha condotto l’inchiesta Prisma sui bilanci juventini nel triennio 2018-2021 ci arriva però incompleto: cinque giorni fa il pm Ciro Santoriello ha fatto un passo indietro decidendo di astenersi dal sostenere l’accusa dopo il clamore mediatico sollevato da alcuni filmati, risalente al 2019, in cui ammetteva di essere tifosissimo del Napoli e, soprattutto, di odiare la Juventus.

I reati

La Procura di Torino, che ha prodotto oltre 15 mila pagine di atti depositati, contesta alle dodici persone rinviate a giudizio, tra dirigenti e amministratori, reati a vario titolo che vanno dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, dalle manipolazione del mercato alle dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dal falso in bilancio all’aggiottaggio. I filoni dell’inchiesta Prisma riguardano le plusvalenze considerate fittizie e le manovre stipendi in cui si contesta il fatto che i giocatori avrebbero rinunciato a una sola e non a quattro mensilità, spostando i pagamenti in un secondo momento tramite scritture private e creando così discrepanze nei bilanci.