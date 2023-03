Francia, Mbappé elogia Rabiot: "Giocare con lui mi dà fiducia"

DUBLINO (Irlanda) - Questa sera (20:45) la Francia di Kylian Mbappé (nominato capitano) affronterà l'Irlanda all'Aviva Arena di Dublino in occasione della seconda giornata delle qualificazioni ad Euro 2024. La stella del Paris Saint-Germain ha parlato alla vigilia della sfida spendendo parole di elogio verso il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot: "È un giocatore che è maturato sul campo e nella vita. È una persona posata e ci dà parecchia fiducia. Fa bene tutte le cose, per me ha sempre avuto talento". Parole molto importanti da parte di Mbappé dopo le polemiche degli Europei 2020 quando la madre di Rabiot accusò lo stesso Mbappé per l'eliminazione shock contro la Svizzera agli ottavi di finale. Rabiot sta disputando una stagione da assoluto protagonista con la maglia bianconera, 33 presenze e 9 gol per l'ex Psg sempre più uomo inamovibile del centrocampo di Allegri tanto che la società sta lavorando al rinnovo di contratto.