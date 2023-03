Juve, Chiesa in Austria: l'esito dei controlli dal professor Fink

Il blitz in Austria non ha regalato sgradite sorprese. Partito da Torino in mattinata e rientrato nel primo pomeriggio, Federico Chiesa ha ottenuto le auspicate rassicurazioni dai controlli cui si è sottoposto presso il professor Fink, il luminare che lo aveva operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio patito nel gennaio dello scorso anno. Al centro dell'attenzione, questa volta, il ginocchio destro, quello sollecitato da un brutto movimento contro il Friburgo e alla base del forfait nel derby d'Italia dopo un quarto d'ora appena in campo.