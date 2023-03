Chiesa, il ginocchio sta bene: sollievo Juve. Anche Kostic ora ci crede

Il primo aprile incombe, ma per Federico Chiesa non è tempo di pesci né di scherzi. E nessuna sorpresa, in questo senso, ha riservato il consulto di routine cui l’esterno azzurro ha voluto sottoporsi nella giornata di ieri in Austria, al fine di ottenere rassicurazioni riguardo le condizioni delle sue ginocchia. Partito in mattinata da Torino e rientrato già nel primo pomeriggio, sfruttando una delle giornate di riposo accordate dallo staff tecnico bianconero nel corso della sosta per le Nazionali, il numero 7 ha ricevuto infatti il verdetto auspicato dagli accertamenti cui si è sottoposto a Innsbruck, presso la Clinica Hochru, dal professor Christian Fink. Ovvero il luminare che, poco più di un anno fa, lo aveva operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.