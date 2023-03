Juve, Vlahovic e il post che carica i tifosi: la spinta di Fagioli e Marchisio

La pausa nazionale riconsegna alla Juventus un Dusan Vlahovic formato bomber: nei 180 minuti giocati con la Serbia durante le qualificazioni a Euro 2024, Dusan ha segnato tre gol, uno con la Lituaina e la doppietta di ieri sera al Montenegro. Numeri che fanno felice Allegri che ritroverà il suo attaccante in grande forma e pronto a riprendersi l’attacco bianconero. In questa stagione Vlahovic ha avuto un feeling altalenante con il gol: in Serie A non segna dal 7 febbraio, quando ha realizzato una doppietta contro la Salernitana, mentre in Europa League è andato a segno alla prima contro il Nantes e all'ultima giocata contro il Friburgo. In campionato sono sei le gare di astinenza per l'attaccante serbo che più volte in campo ha mostrato il suo nervosismo, ma nonostante le poche reti può contare nella piena fiducia di Allegri che per lui ha speso belle parole : "Io di Vlahovic sono contento, poi fare il centravanti titolare nella Juventus ha delle responsabilità diverse, ma Dusan è cresciuto e sta crescendo ed è migliorato a livello tecnico. Gli attaccanti vengono valutati per i gol fatti, ci sono delle partite in cui ha fatto gol ma ha giocato tecnicamente male e viceversa." Max aspetta il suo bomber per un aprile colmo d'impegni e di sfide importanti, a partire dal match contro il Verona in programma per il 1 aprile.