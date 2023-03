Juve, Fagioli brilla anche con l'Italia U21 e Inzaghi lo elogia così

Tra i giocatori a brillare nella serata del Granillo per l'Italia U21 c'è stato senza dubbio Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juve ha dato prova di tutte le sue qualità risultando uno dei migliori in campo della partita vinta contro l'Ucraina. Giocate di qualità, recupero palla, assist e un gol sfiorato su punizione. Soltanto il palo ha negato la gioia di una rete che sarebbe stata clamorosa per il classe 2001. A Reggio Calabria ha dipinto calcio con i suoi colori: un azzurro sfumato con bianco e nero. Sì, perché non solo con l'Italia U21, ma Fagioli sta dimostrando il suo valore anche con la maglia della Juventus. Qualità che non sono passate inosservate nemmeno agli occhi attenti di Filippo Inzaghi.