Juve, Iling solo uno spezzone in Under 20: il più contento è... Allegri

Juve, Iling punta la prima da titolare col Verona. La conferma (indiretta) arriva direttamente dall'ultima amichevole disputata dall'Inghilterra Under 20 nel corso della finestra internazionale in cui la squadra allenata da Ian Foster ha vinto 2-0 contro la Germania e 4-2 con gli Stati Uniti. Il segnale di un possibile impiego da titolare dell'esterno d'attacco dei bianconeri? Dal test-match a Marbella con la Francia (1-1), l'ultimo dei tre appuntamenti in calendario che hanno scandito la marcia di avvicinamento dell'Inghilterra alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 di questa estate dopo aver vinto gli Europei Under 19.