Kostic, sollievo Juventus: nessuna lesione. È a disposizione di Allegri

TORINO - La Juventus tira un sospiro di sollievo: Filip Kostic, che aveva saltato in via precauzionale il secondo dei due impegni della Serbia per le qualificazioni ad Euro2024 (quello contro il Montenegro) per un fastidio al tendine d'Achille, lasciando il ritiro e tornando anticipatamente alla Continassa, non ha riportato alcuna lesione o problematica particolare. L'ex Eintracht Francoforte, che si è regolarmente allenato con i compagni al Jtc e non ha svolto accertamenti, in quanto lo staff medico non li ha ritenuti necessari, sarà pertanto regolarmente a disposizione di Allegri per il match con l'Hellas Verona, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A ed in programma all'Allianz Stadium di Torino sabato primo aprile alle ore 20.45.