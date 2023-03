Juventus, Soulé show: stop, tiro al volo e gol. E Pinsoglio esulta così

Reattivo, pimpante, desideroso di continuare a stupire: Matías Soulé si è preso la scena nel corso dell'allenamento dei bianconeri in vista della sfida casalinga con il Verona in programma sabato primo aprile alle 20:45 all'Allianz Stadium. L'attaccante argentino, che contro la Sampdoria ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juve, ha incantato tutti con un gesto tecnico di pregevole fattura.