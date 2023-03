Locatelli: "Chiesa? La Juve deve tenerselo stretto. Quando penso a Zidane…”

Locatelli a tutti campo: l'Italia, Cuadrado, Di Maria e Zidane

Locatelli si è raccontato come un libro aperto: "Il ricordo più bello è quando ho vinto l’Europeo. Era un sogno che non mi ero nemmeno prefissato nella mia testa. Abbiamo fattola storia. Poi ci sono stati tanti altri momenti importanti: la firma con la Juve, l’esordio in Serie A in un Milan-Carpi. Non li dimenticherò mai".

Spazio anche per tante curiosità e risate: "Cuadrado è fastidioso, rumoroso. Nello spogliatoio si fanno sentire anche Kean e Pogba. Giocare con Di Maria è qualcosa di unico. Ci giocavo alla play, ammiro le sue qualità umane. Ci siamo conosciuti bene in America. Credo sia una persona stupenda e questa è la sua qualità migliore. Mi ispiro a Pirlo, ma ho avuto già modo di parlarne. Nedved è un esempio, è stato un grande così come Marchisio lo stesso. Non vedo l'ora che torni Pogba per imparare da lui".

Nessun dubbio sul calciatore che avrebbe voluto affrontare: "Zidane, era incredibile".