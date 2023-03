Juve, le scelte di Allegri e l'Italia nel cuore

TORINO - La Juventus sabato sarà di scena contro il Verona all'Allianz, non una sfida impossibile. Ma l'obbligo dei tre punti è chiaro. E poi, ancora in casa, martedì com l'Inter in Coppa Italia, la semifinale che vale tanto. La mattina di sabato, prima parte di un giornata che si augura di festa: il raduno degli Juventus Club alle Ogr, con l'intervento del presidente Gianluca Ferrero e il confronto. Poi la gara con i veneti. L'obiettivo è chiudere a - 4, sul campo, dal Milan, in zona Champions.