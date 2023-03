Juventus-Verona, i bianconeri mettono le maglie all'asta

Di seguito il comunicato della Juventus: "Grazie alla partnership di Juventus con la piattaforma internazionale di fan engagement MatchWornShirt, i tifosi di tutto il mondo avranno infatti presto l'opportunità di possedere un pezzo unico dei Bianconeri: una maglia indossata in partita, che arriva direttamente dal campo. Un contatto senza precedenti per i fans con i loro eroi, un modo per essere più vicini all'azione che mai, perché la divisa non è solo una maglia, è l’essenza stessa della partita e del gioco. Dunque, le maglie indossate dai giocatori in campo sono molto più che semplici pezzi di stoffa, sono emblemi, simboli di orgoglio, di passione e di speranza. E presto potranno essere vostri, perché per inaugurare la partnership con MatchWornShirt, le maglie della Juventus durante la sfida con l'Hellas Verona all'Allianz Stadium il 1° aprile saranno messe all'asta!".