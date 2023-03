Juventus, Vlahovic: dal Verona al... Verona per ritrovare il gol

Sono passati 417 giorni da quel 6 febbraio 2022 , quando Dusan Vlahovic , arrivato alla Juventus dalla Fiorentina da poco più di una settimana, faceva il proprio esordio con i bianconeri all'Allianz Stadium contro l' Hellas Verona . Un debutto da sogno per l'attaccante serbo che impiegò appena 13' per timbrare il cartellino mettendo subito in mostra tutto il proprio campionario di grandissima qualità. Tra alti e bassi chiuse la prima metà stagione con la Vecchia Signora siglando altre sei reti in campionato, quella dell'illusorio 2-1 nella finale di Coppa Italia contro l'Inter e quella al debutto assoluto in Champions League contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale dopo appena 32".

Vlahovic, dalla partenza super agli infortuni

Vlahovic, insomma, si è trovato subito a suo agio nell'ambiente bianconero facendo quello che ci si aspettava da lui: gol. La stagione 2022-23 sembrava esser iniziata alla grande per il classe 2000 che, con una doppietta, aveva bagnato l'esordio in campionato contro il Sassuolo. Poi il turno di stop nello 0-0 del Marassi contro la Sampdoria e un gol a testa a Roma e Spezia per un totale di quattro reti in altrettanti turni. Rimasto in panchina nel match del Franchi contro la sua ex squadra, la Fiorentina, Dusan nelle successive sei partite ha punito il Bologna e deciso con un suo gol il derby d'andata contro il Torino. Poi, però, sono iniziati i problemi fisici e gli infortuni: prima agli adduttori e poi la pubalgia.

Pepe: “La Juve si esalta nelle difficoltà. Allegri? Vince col cervello”

Juventus, Vlahovic e il digiuno dal gol

Dopo l'apparizione (25') nel ko dell'Allianz Stadium contro il Monza, il serbo in appena 47' ha siglato una doppietta alla Salernitana fornendo anche l'assist a Kostic per il momentaneo 2-0. Da quel 7 febbraio, praticamente quasi un anno esatto dal debutto ufficiale con la Juventus, Vlahovic non è più riuscito a trovare la via della rete in campionato, segnando solo in Europa League nell'andata dei playoff contro il Nantes e nel ritorno degli ottavi contro il Friburgo. Sabato c'è di nuovo il Verona, la sua prima "vittima" in maglia bianconera. Chissà possa essere di buon auspicio per ritrovare quel gol in campionato che manca ormai da troppo tempo.

Juventus-Verona, i bianconeri mettono le maglie all'asta