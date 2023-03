Juve, Scanavino: “Ci stiamo difendendo serenamente”. E su Di Maria e Rabiot…

MILANO - Un aprile intenso sul campo, come detto da Allegri in conferenza stampa, e fuori, con la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che si esprimerà sui 15 punti di penalizzazione inflitti a campionato in corso alla Juventus. Sul tema è intervenuto Maurizio Scanavino, amministratore delegato bianconero, che ha parlato al termine dell'Assemblea di Lega a Milano delle sentenze extra-campo in arrivo: "Aspetteremo, vediamo a partire dalla prima del 19 aprile che cosa succederà. Speriamo si risolva tutto al meglio".