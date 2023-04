La Juve e il possibile patteggiamento: dipende da Chiné. Come funziona

La Juventus attende il crocevia del 19 aprile per sgombrare le nubi che aleggiano sulla Continassa e iniziare a programmare con decisione il proprio futuro. L’ha sostenuto a più riprese Francesco Calvo, l’ha ribadito una volta di più Maurizio Scanavino venerdì in tema di rinnovi dei contratti. Il fatto che il club bianconero sia portato a imperniare i discorsi sul domani intorno alla data in cui il Collegio di Garanzia dello Sport si esprimerà sull’attuale penalizzazione di 15 punti, ritenendo questa la principale variabile imponderabile, potrebbe in qualche modo raccontare delle intenzioni circa l’altro filone d’indagini, quello – in chiusura in queste ore – in cui il procuratore federale Giuseppe Chiné ha raggruppato le manovre stipendi e le partnership sospette.

Juve, la strada del patteggiamento Potrebbe, il condizionale è d’obbligo. Perché per imboccare eventualmente la strada del cosiddetto patteggiamento, ovvero l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, non è sufficiente la sola intenzione da parte dell’indagato. Dipende anche, naturalmente, dai capi d’imputazione additati dall’accusa. E proprio in occasione del fascicolo sulle plusvalenze, in questo senso, lo stesso Chiné aveva costruito uno schema... piuttosto sorprendente. La Juventus, in estrema sintesi, potrebbe anche risultare disposta a patteggiare, ma soltanto all’interno di un perimetro di accuse ritenuto “accettabile”.

Un compromesso La modalità attraverso la quale procedere, nello specifico, sarebbe quella dettagliata dall’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, in questo caso, avverrebbe subito dopo la notifica di chiusura delle indagini, dunque prima ancora di scoprire gli (eventuali!) atti di deferimento. Anche per questo motivo viene definito “patteggiamento per comodità” e implica la possibilità che la sanzione possa essere «diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare ulteriori diminuzioni derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti». Non si tratta, in concreto, di una vera e propria ammissione di colpa, quanto più di un compromesso per svicolarsi dalla diatriba giudiziaria in tempi e con sanzioni ritenute accettabili. Anche perché un riconoscimento del fatto commesso – mai avvenuto da parte della Juventus, che continua a professarsi innocente con tutte le proprie forze – finirebbe per avere inevitabili ripercussioni sul successivo processo penale.

