Juve-Verona, furia Allegri: via dal campo prima della fine. Cos'è successo

La Juventus si impone sul Verona conquistando la settima vittoria sulle ultime otto partite in Serie A. A decidere il match ci ha pensato Moise Kean, come all'andata, portando il risultato sull'1-0 finale nel corso del secondo tempo. Nel finale di partita i bianconeri hanno comunque rischiato di subire il gol del pareggio dalla squadra di Zaffaroni, scatenando l'ira di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, infatti, ha deciso di lasciare il terreno di gioco con qualche secondo di anticipo, visibilmente innervosito per l'atteggiamento dei suoi che poi hanno comunque conquistato la vittoria.