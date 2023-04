Del Piero, futuro Juventus? Qualcuno lo sogna, ma le priorità sono altre

TORINO - Quello di Alessandro Del Piero per la Juventus è un amore ricambiato, certificato dall’abbraccio dello Stadium ieri sera e dall’affetto infinito dei tifosi che lo hanno rincorso fin dal parcheggio al grido: «Un capitano, c’è solo un capitano». E Alex non si è fatto pregare, dispensando autografi e pose per i selfie: la gente lo osanna e tanti, all’interno del popolo bianconero lo vorrebbero in società, con un ruolo dirigenziale («Ti amiamo, abbiamo bisogno di te», tra le tante frasi rivolte al campione del mondo 2006). Al momento non ci sono le condizioni di un ritorno di Alex nel club, ma nel calcio, come nella vita, la parola “mai” è bandita. Di sicuro i sentimenti sono intatti e forti, prova ne sia la scena al minuto 23 del primo tempo, quando alla Juve viene assegnata una punizione dal limite dell’area, specialità della leggenda bianconera: Del Piero è inquadrato sui maxischermi al fianco della moglie Sonia e del figlio Tobias, lo Stadium si alza in piedi, applaude e intona il coro «Alessandro Del Piero olé», dimenticandosi per un attimo della partita e di tutto il resto.