Juventus-Inter, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

TORINO - Archiviato l'importantissimo successo contro il Verona, che ha portato provvisoriamente i bianconeri a -4 dalla Champions League nonostante i 15 punti di penalizzazione, "la Juve è subito tornata a lavorare: citando Allegri, c’è subito da fare uno 'switch', dimenticare per qualche giorno il campionato e pensare alla Semifinale di Coppa Italia contro l’Inter". Lo afferma una nota pubblicata dal club torinese sul proprio sito ufficiale, nel day after della vittoria in campionato e a due giorni dalla prima delle due sfide nella seconda competizione nazionale contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.