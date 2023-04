Juventus, è record di presenze per il Museum: il dato

La Juventus vince contro il Verona e continua a sognare un piazzamento tra le prime quattro in classifica e nel frattempo fa registrare nuovi record. Non tanto le presenze allo Stadium, bensì per le visite all'interno dello Juventus Museum. Battuto il precedente primato che contava 3409 persone in un giorno in occasione di Juve-Genoa del 2017. Dopo sei anni quel numero è stato superato proprio prima di Juve-Verona.