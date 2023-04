Juve, Di Maria al top in Coppa Italia: il piano per battere l'Inter (ancora una volta)

TORINO - La Juventus si è allenata alla Continassa per scaricare le tossine accumulate nell’ultimo match giocato allo Stadium contro il Verona (undicesima vittoria nelle ultime tredici partite) e cominciare a mettere a fuoco il prossimo incontro: non esattamente un'amichevole... Di fatto, la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter all’Allianz diventa lo scontro più importante dell’anno, visto che un successo rotondo consentirebbe di ipotecare la finale del 24 maggio a Roma contro la vincente tra Fiorentina e Cremonese.

Angel a tutta

La notizia positiva per la Juve è il fatto di aver recuperato al 100% Angel Di Maria, che nella mezz'ora disputata contro il Verona si è esibito in scatti e accelerazioni senza remore. Dunque le noie muscolari che lo avevano tenuto out prima del ritorno di Friburgo sono un ricordo. E non è un dettaglio, considerato che il Nantes è stato abbattuto a casa sua con una tripletta del Fideo e il Friburgo venne piegato a Torino da una incornata dell’argentino. L’avvicinamento è in discesa, quindi...