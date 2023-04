Juventus, Kean non dà più i numeri: i 28 milioni ora hanno un senso

TORINO - Il volto in copertina, salutata la parentesi Nazionali e lanciata la volata in campionato e nelle coppe, è inevitabilmente quello di Moise Kean. E questo aspetto, sotto sotto, è parte del rebus. Perché, quando non sfoggia la sua metà da angioletto, l’attaccante bianconero balza alla ribalta a causa del suo alter ego da diavoletto. Nulla di strettamente attuale, però: le cronache, oggi, raccontano della rete con cui ha risolto l’equazione Verona, proprio come era capitato all’andata al Bentegodi. Il tassametro della punta classe 2000 ha toccato sabato sera allo Stadium quota 8 centri, miglior bottino italiano in carriera. E poi ancora, perché i freddi numeri spiegano anche come sia – allo stato dell’arte attuale – la più prolifica freccia all’arco di Allegri: se Kean in stagione segna ogni 156 minuti in campo, Milik lo fa ogni 174 e Vlahovic ogni 202.