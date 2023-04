Juve, Rabiot, parole da leader: il discorso del compleanno alla squadra

TORINO - Festeggia il compleanno insieme ai suoi compagni Adrien Rabiot che spegne 28 candeline e come di consueto è chiamato al discorso dopo gli auguri. Il centrocampista francese ha ricevuto il "Tanti Auguri" in coro da parte da tutti i bianconeri dopo la cena che prepara i ragazzi di Allegri alla sfida contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. E proprio alla vigilia del'importante sfida, Rabiot ne approfitta, dopo aver ringraziato per gli auguri, di caricare la squadra in vista del match contro i nerazzurri. Un discorso da vero leader che il canale ufficiale del club ha immortalato su Instagram.