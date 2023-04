Juve, Soulé e i segreti del maestro Di Maria: "Ecco cosa mi ha spiegato"

A tutto Soulé

Nelle scorse ore il centrocampista classe 2003 ha rilasciato un'intervista al portale argentino TNT Sports. Tanti i temi toccati: ovviamente la Juventus, ma anche l'albiceleste: "Ogni giorno provo a rubare qualcosa ai calciatori della prima squadra, provo ad osservare ogni minimo dettaglio di ciascuno di loro e ovviamente di Di Maria, che è mancino come me, gioca sul mio stesso lato: mi piace tutti di lui, è eccezionale. Ha una qualità incredibile, e come calcia... Mi ha anche spiegato come dove colpire la palla quando sono in dribbling, sto imparando. Barrenechea? Sono contento l'abbiamo confermato in prima squadra, è come un fratello per me, siamo tutti i giorni insieme. Con l'Argentina ero timido nei primi allenamenti, il ct Scaloni mi ha consigliato di essere più sciolto: non mi aspettavo la convocazione. Ero a consocenza del fatto che potevo essere chiamato per il Mondiale Under 20, mi si avvicinò il direttore della Next Gen dicendomi della convocazione. Pensavo fosse per l'Under 20, e invece era per la nazionale maggiore: è stata una cosa pazzesca".