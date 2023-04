Kostic l'uomo in più della Juventus: quando vede l'Inter si scatena

TORINO - Quando si trova di fronte l'Inter, Filip Kostic si trasforma. L'esterno della Juventus, arrivato a Torino in estate dall'Eintrach Francoforte per 12 milioni di euro più bonus, nelle sfide contro i nerazzurri è l'uomo in più dei bianconeri di Allegri: i suoi numeri contro la formazione di Simone Inzaghi sono incredibili. L’Inter, infatti, è la squadra contro cui ha preso parte a più gol da quando indossa la maglia della Vecchia Signora in tutte le competizioni (tre): una rete e due assist per lui in due scontri diretti.

Juventus, Kostic da urlo quando di fronte c'è l'Inter Kostic ha deciso con un suo perfetto diagonale la gara dello scorso 19 marzo al Meazza ma era già stato determinante il 6 novembre, nel primo round giocato all'Allianz Stadium. Il numero 17 ha fatto impazzire Barella, Dumfries e Skriniar sfrecciando come un treno ad alta velocità sull'out di sinistra. Dopo aver fornito a Rabiot l'assist per il momentaneo vantaggio bianconero - suo anche il cross dalla bandierina per il 2-0 di Danilo poi annullato -, aveva provato a imprimere la propria firma sul tabellino dei marcatori ma il suo mancino bello e potente si era stampato sul palo dopo il tocco decisivo di Onana. Imprendibile e tarantolato, il serbo aveva poi servito a Fagioli un pallone su un piatto d'argento per il raddoppio.

Quando l'Eintracht di Kostic eliminò l'Inter di Spalletti dall'Europa League Prima di approdare alla Vecchia Signora, aveva sfidato i nerazzurri negli ottavi di finale dell'Europa League 2018-19, ma nei 180' complessivi non era riuscito a fare la differenza anche se alla fine furono i tedeschi ad avere la meglio grazie all'1-0 del Meazza firmato dall'attuale attaccante della Fiorentina Jovic - all'andata in Germania la squadra di Spalletti non era riuscita ad andare oltre lo 0-0 -. Il bilancio di Kostic contro l'Inter, dunque, è di tre vittorie e un pareggio. Allegri e i tifosi della Juventus si augurano che possa allungare questa sua personale striscia di risultati positivi contro i nerazzurri anche nella doppia sfida in semifinale di Coppa Italia. Di certo, il classe '92 non fa mancare il proprio apporto quando di fronte ci sono i rivali di sempre.

