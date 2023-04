Juventus-Inter, i convocati di Allegri: ci sono Chiesa e Alex Sandro

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte alla semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, in programma stasera alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Presente Federico Chiesa, reduce da un fastidio al ginocchio e da una serie di visite che hanno escluso problematiche serie, così come Alex Sandro, tornato in panchina contro il Verona, senza mettere piede in campo, dopo l'infortunio al bicipite femorale.