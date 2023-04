Del Piero allo Stadium anche per Juve-Inter e i tifosi sognano

TORINO - Alessandro Del Piero sarà nuovamente in tribuna allo Juventus Stadium in occasione del match di andata di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Inter. L'ex capitano della Juve è stato accolto calorosamente al suo ritorno allo Stadium, dopo molto tempo, per il match di campionato contro il Verona. Del Piero, che adesso vive in Spagna, si trova a Torino con i ragazzi della sua Academy facendo visita alla squadra di Massimiliano Allegri in ritiro al JHotel. Un ritorno di grande impatto ed importanza (2 presenze in 4 giorni) soprattutto per i tifosi che sognano Del Piero come figura trainante della nuova società.