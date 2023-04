Juve, 100 anni di Agnelli e Del Piero presenza fissa allo Stadium

C'è Juve-Inter, semifinale d'andata della Coppa Italia e, per la seconda volta in quattro giorni, Alessandro Del Piero rimette piede allo Stadium. Per sostenere i bianconeri, è fuori di dubbio; perché la sua Juventus Academy di Los Angeles è ancora a Torino, s'intende. Tuttavia, a nessuno può sfuggire il nuovo segnale, forte e chiaro, che il Capitano lancia al Mondo Juve. Soprattutto in questo aprile così importante sul fronte agonistico e giudiziario, sportivo e ordinario. L'accoglienza trionfale che i tifosi hanno riservato al loro Totem in occasione della partita con il Verona, il primo aprile scorso; le invocazioni perché assuma un ruolo in società che non sia né decorativo né di rappresentanza, ma decisionale a tutti gli effetti; la suggestione di Boniperti del terzo millennio che alletta così tanto milioni di fan bianconeri: a questi indizi se ne aggiunge un altro, decisamente significativo. Il 2023 è l'anno centenario della proprietà agnelliana, la più longeva al mondo in ogni disciplina sportiva: quale occasione migliore per solennizzare l'Evento con la rifondazione cui sta mettendo mano John Elkann, riportando a casa il Capitano?