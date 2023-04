Juve-Inter, che giocata Di Maria: il tunnel a Bastoni

Pronti, partenza, via ed è subito super Angel Di Maria. Il match dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Inter, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia, è stato subito arricchito da una grande giocata del Fideo. Dopo soli 4' di gara, infatti, l'argentino è stato ben servito da Vlahovic nella metà campo avversaria per poi liberarsi della pressione di Bastoni con un tunnel, andando via senza problemi a campo aperto. L'azione si è poi conclusa con un tiro di destro sempre di Di Maria, respinto in calcio d'angolo da Handanovic, che ha dunque tenuto il risultato inchiodato sullo 0-0.