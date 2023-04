Juventus in prima fila contro razzismo e discriminazione: la nota del club

TORINO - La Juventus scende nuovamente in campo nella lotta contro il razzismo, dopo gli insulti da parte di alcuni tifosi a Lukaku in occasione della semifinale di Coppa Italia. Il club bianconero ha voluto ribadire la propria posizione con un comunicato ufficiale sul sito: "Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento”".

Juve contro il razzismo: il post di Danilo

Per ribadire la lotta contro le discriminazioni razziali la Juventus ha dedicato anche una puntata speciale del suo podcast "Sulla Razza" con ospite il capitano bianconero Danilo in un dialogo con Nadeesha Uyangoda e Nathasha Fernando, due delle tre autrici del podcast, dando vita a un contenuto pensato per creare consapevolezza, fare imparare, dare voce e soprattutto ascoltare chi vive quotidianamente episodi discriminatori. Il difensore brasiliano, tra i pacificatori nel caotico post-partita contro i nerazzurri, si è espresso anche sui propri social, lanciando questo messaggio: "Il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale. Io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato". La Juventus inoltre sottolinea come questa puntata del podcast sia solo l’ultimo esempio, in ordine di tempo, dell’impegno della società contro una piaga sociale quale è la discriminazione, razziale e non solo: in un decennio il club bianconero ha attuato programmi strutturati con l’obiettivo ben preciso di creare consapevolezza e dare gli strumenti necessari alle nuove generazioni per trattare l’argomento in modo corretto.