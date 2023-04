Arbitri Serie A: Lazio-Juve, la scelta di Rocchi e i precedenti

TORINO - Si accendono i riflettori sul 29° turno di Serie A che metterà in scena nel posticipo il big match tra Lazio e Juventus. Arrivate le designazioni per la prossima giornata con Rocchi che ha deciso di affidare la super sfida dell'Olimpico tra Sarri ed Allegri a Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Il direttore di gara pugliese sarà coaudiuvato al Var da Irrati e all'Avar da Zufferli, Cecconi e Bercigli saranno gli assistenti, mentre il quarto uomo sarà Giua. Non sarà la prima volta per il direttore di gara 41enne che nel novembre 2021 della passata stagione, sempre all'Olimpico, fu il fischietto della sfida tra biancocelesti e bianconeri terminata 2-0 per quest'ultimi con due rigori trasformati da Bonucci. In totale sono 15 le sfide dirette da Di Bello con la Juventus in campo: lo score è di 11 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta.