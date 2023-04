Verso Lazio-Juve: Bonucci e Pogba in gruppo, ma saranno convocati?

TORINO - Già da domenica (2 aprile) aveva ricominciato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, oggi (mercoledì 5) si è riaggregato al “clan" di coloro che non hanno giocato il derby d'Italia contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia. E insomma, con tutti i dubbi del caso, hai visto mai che per sabato 8 - giorno della trasferta in casa Lazio - Paul Pogba non torni abile e arruolato, a disposizione di Massimiliano Allegri? Utilizzare il modo indicativo e il tempo futuro, piuttosto che il condizionale, è opzione assai rischiosa, visto che non si contano le volte in cui in questa stagione balorda il francese è stato a un passo dal recupero e poi si è dovuto fermare di nuovo. Ma alla Continassa sono moderatamente ottimisti.