Lapo Elkann e le domande su Juventus e Ferrari: il chiarimento social

"Per vostra infos Juventus e Ferrari non mi scrivete più non ho ruoli non decido non CONTO ma le amo”. Così, sul proprio account Twitter, Lapo Elkann si rivolge ai propri follower, che spesso 'popolano' il suo profilo alla ricerca di informazioni sul club bianconero o la scuderia di Maranello. Il rampollo nipote di Gianni Agnelli e fratello del numero uno di Exor John Elkann, grande tifoso della Juve e della Rossa, ha fornito poi ulteriori dettagli in una serie di risposte ad alcuni dei commenti ricevuti.