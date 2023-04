Juventus, dopo l'Inter testa alla Lazio: quando parla Allegri

La Juventus riparte dopo il pareggio dell'Allianz Stadium in Coppa Italia contro l'Inter. I bianconeri, reduci dall'1-1 contro i nerazzurri di Inzaghi, sabato alle 20:45 affronteranno all'Olimpico la Lazio dell'ex Maurizio Sarri in Serie A, contro cui all'andata hanno nettamente vinto 3-0 con la doppietta di Kean e il gol di Milik, oltre al successo in Coppa Italia per 1-0 grazie a Bremer. Il gruppo oggi si è ritrovato al mattino per allenarsi con i rientri di Bonucci e Pogba, focalizzandosi su esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra sotto pressing e sulle combinazioni d'attacco per le conclusioni su cross.