Juve, Kaio Jorge rivede la luce: le immagini in palestra

Kaio Jorge potrebbe finalmente rivedere la luce. L'attaccante brasiliano non ha ancora giocato in stagione e l'ultima presenza con la prima squadra risulta al 21 dicembre del 2021 contro il Cagliari. Dal suo arrivo in bianconero ha già subito due brutti infortuni: il primo al legamento crociato rimediato in una partita di Serie C contro l'AlbinoLeffe e il secondo al tendine rotuleo sempre in Lega Pro, contro la Pro Patria. La strategia della società era di fargli accumulare minuti con la Next Gen, invece l'esperienza è stata totalmente negativa. Ora dallo scorso mese ha iniziato il percorso differenziato in campo.