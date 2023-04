Lazio-Juve, sfida fra seconde. Chiesa sgasa, Pogba forza

TORINO - La Juve si avvicina al ritorno in campo al campionato dopo il caos e il pareggio beffa con l’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia allo Stadium. Sabato c’è la trasferta di Roma contro la Lazio: ovvero la seconda sul campo (ma con il -15, in attesa di nuove scosse) contro la seconda della classifica attuale. Una sorta di amarcord, pensando alla panchina avversaria dove siederà Maurizio Sarri. Il terzo incrocio in stagione, con i bianconeri che hanno vinto i precedenti due: 3-0 in campionato e 1-0 con rete di Bremer in Coppa Italia.