Plusvalenze, non solo Juve: indagini anche a Bologna e Udine. E l'Ajaccio...

Giorno che passa, indagine che germoglia. E così, ogni nuova alba, il lavoro svolto dalla Procura di Torino smarrisce un po’ i contorni della panacea di tutti i mali e assume un po’ i tratti del passo inaugurale in un terreno di cui ancora non si conoscono i confini. L’Inchiesta Prisma ha dato il “la”, e in alcuni casi anche gli incartamenti da cui partire , a una vasta serie di lavori d’indagine sui conti dei club calcistici: una macchia di leopardo che continua a estendersi e che abbraccia tutta Italia, e non soltanto.

Le operazioni del Cagliari con l'Ajaccio

Ma sono diverse le Procure che si erano, si sono e si stanno attivando in maniera del tutto autonoma. Come quella di Tivoli, a proposito della cessione di sette giocatori dalla Lazio alla Salernitana. O come quella di Napoli, riguardo l’operazione Osimhen dal Lille su cui si indaga anche in Francia. A tal proposito, inoltre, sempre ieri è emerso come alcune figure apicali del Cagliari siano state sentite all’interno di un’inchiesta in Corsica su alcune operazioni sospette dell’Ajaccio, tra le quali anche quelle che hanno portato i fratelli Matteo e Lisandru Tramoni in rossoblù. La magistratura corsa sospetta infatti che il valore dei due calciatori, arrivati in Sardegna nell’estate del 2020 e poi ceduti al Pisa nell’agosto 2022, possa essere stato deliberatamente gonfiato. E, a tal proposito, già lo scorso anno aveva interrogato il presidente Giulini e l’allora direttore sportivo Capozucca.